Фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс – 2022» пройдет 17 сентября

Хэдлайнером фестиваля бардовской песни «Высокий Мыс – 2022» будет Юрий Лоза. Об этом пишет «Вестник Сургутского района». Отмечается, что мероприятие пройдет в очном формате 17 сентября.

«Мы пригласили популярного исполнителя Юрию Лозу, песни которого знает не одно поколение. Также в фестивале примут участие музыканты, которые выступали ранее», – цитирует «Вестник Сургутского района» заместителя директора Сургутской районной централизованной клубной системы Евгения Свинцицкого.

Фестиваль пройдет в ХМАО в 21 раз.