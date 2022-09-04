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Юрий Лоза приедет на бардовский фестиваль в Сургутском районе

Фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс – 2022» пройдет 17 сентября

Юрий Лоза приедет на бардовский фестиваль в Сургутском районе
Фото: 360tv.ru

Хэдлайнером фестиваля бардовской песни «Высокий Мыс – 2022» будет Юрий Лоза. Об этом пишет «Вестник Сургутского района». Отмечается, что мероприятие пройдет в очном формате 17 сентября.

«Мы пригласили популярного исполнителя Юрию Лозу, песни которого знает не одно поколение. Также в фестивале примут участие музыканты, которые выступали ранее», – цитирует «Вестник Сургутского района» заместителя директора Сургутской районной централизованной клубной системы Евгения Свинцицкого.

Фестиваль пройдет в ХМАО в 21 раз.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 143, комментариев: 0
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