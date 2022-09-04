Жительница Сургута выиграла грант на реализацию эко-похорон питомцев

Сургутянка выиграла грант в размере 300 тысяч от Росмолодежи на реализацию проекта экологических похорон домашних животных. Суть задумки заключается в биоурнах для праха, из которых потом вырастает дерево. Об этом сообщают «ОМЕДИА!». Отмечается, что в течение 2022 года и до марта 2023 в ветеринарные клиники, центры кремации и приют домашних животных на территории Югры будут переданы 600 биоразлагаемых урн.

«Совместно с региональной ветслужбой обозначили, что будем упрощать систему получения справок на кремацию и формировать в городе единый ветеринарный центр, где можно будет оперативно получить справки и сразу же достаточно бюджетно кремировать питомцев. Помимо этого, чуть позже наши урны можно будет приобрести через официальный сайт, на вырученные средства проект и будет развиваться», – рассказала Мария.

Биоразлагаемая урна рассчитана на животных весом до 25 килограммов. Если питомец больше, то урной можно воспользоваться, использовав прах по специальной схеме высадки саженца.