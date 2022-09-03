Женщину с крайне редкой патологией прооперировали в Сургуте

Врачи Сургутской городской клинической больницы прооперировали пациентку с зеркальным расположением органов. Такая аномалия возникает только у 0,005 процента людей, однако женщина об этом знала и предупредила докторов. Отмечается, что горожанка поступила в отделение с желчекаменной болезнью, передает Сургут 24.

Прежде чем приступить к операции, врачам пришлось отправить женщину на дообследвание, так как такой случай в их практике был первым. Только после того, как расположение всех органов было изучено, эскулапы приступили к работе.

«От медиков требовалась большая осторожность, ведь нестандартное расположение в этом случае имеют также сосуды, нервы, желчевыводящие пути. Пришлось полностью перестраивать ход операции, подстраивая тактику постановки троакаров (медицинских хирургических инструментов) под особенности строения организма пациентки», – прокомментировали в департаменте здравоохранения Югры.

На данный момент здоровью сургутянки ничего не угрожает, через четыре дня она полностью оправилась и смогла поехать домой.