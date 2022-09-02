Серию краж велосипедов раскрыли полицейские Сургута

В Сургуте на 28-летнего жителя Лянтора завели уголовное дело за кражу 14 велосипедов. По предварительной информации, мужчина продавал украденное на сайтах бесплатных объявлений или случайным прохожим.

«Лянторец с июня по август 2022 года совершал кражи велосипедов на территории Сургута. Всего на счету поклонника двухколесного транспорта 14 краж, а общая сумма ущерба составила порядка 110 тысяч. Часть похищенного уже изъята и возвращена законным владельцам», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

На сегодняшний момент следствие продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемого заключили под стражу.