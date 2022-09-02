Заместитель главного архитектора покидает Сургут

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута Владимир Астраханцев с сегодняшнего дня переводится в профильный институт регионального значения в другой субъект РФ. При этом он сможет сохранить свой профиль работы. Об этом сообщили в администрации города.

«Глава Сургута Андрей Филатов вручил Владимиру Ивановичу благодарственный адрес за вклад в развитие архитектурного облика города», – сообщили в мэрии.

В администрации Сургута сообщили, что временно обязанности Астраханцева будет исполнять будет заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.