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​Сургут раскрашивают граффити // ФОТОФАКТ

Очередную трансформаторную будку в Сургуте облагородили муралом

​Сургут раскрашивают граффити // ФОТОФАКТ
Фото: ОМЕДИА!

Муралы появляются на сургутских стенах все чаще и чаще: так, «ОМЕДИА!» заметило новое граффити на трансформаторной будке за домом 11 на улице Ивана Захарова. Автор — художнике Александр Сажин говорит о северном характере изображения, на котором друг на друга смотрят сова и бурый медведь.

Отметим, что горожане вскоре увидят еще два полотна: сегодня siapress.ru сообщило, что очередные трехлистники на проспекте Ленина облагородят. Также популярностью у сургутян пользуется уже ставшим знаменитым мурал с летчиками, посадившими самолет в кукурузном поле, — изображение стабильно попадает в подборки арта на стенах.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 141, комментариев: 0
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