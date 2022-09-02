Турнир по FIFA и DOTA2 пройдет в Сургуте

В Сургуте пройдет турнир по FIFA22 и DOTA2. Соревнования продлятся с 23 сентября по конец ноября. Регистрация уже началась, сообщается в группе «Winner Instinct - киберспорт в ХМАО-Югре» в VK.

«У Сургута появилось свое ДЛС - Digital league of Surgut! 2 дисциплины, 2 месяца противостояний, 2 чемпиона и 200 000 рублей! Турнир проводится благодаря победе в городском конкурсе инициативных проектов, при финансовой поддержки отдела молодежной политики администрации Сургута», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в три этапа:

I этап – отборочный этап, с 23 сентября по 31 октября в формате ЛАН в дисциплине FIFA и ОНЛАЙН в дисциплине DOTA2;

II этап – Play-off, с 1 по 30 ноября в формате ЛАН или ОНЛАЙН;

III этап – финальный, пройдет на площадке ТРЦ «Сургут Сити Молл».

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму здесь.