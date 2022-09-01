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Сургутские зооволонтеры попросили не бросать собак и кошек на даче

Волонтеры ОД «Дай Лапу» напомнили сургутянам-дачникам об ответственности перед питомцами

Сургутские зооволонтеры попросили не бросать собак и кошек на даче
Фото: unsplash.com

Зоозащитники призвали сургутян не оставлять своих питомцев на даче. По словам волонтеров ОД «Дай Лапу», после летнего сезона люди оставляют собак и кошек в загородных домах, обрекая их на мучительную смерть.

«Десятки собак будут бегать в отчаянии за любой проезжающей мимо машиной в надежде на то, что это нелепая случайность, что их просто потеряли, забыли по запарке, и сейчас их ищут, и любимый хозяин выйдет из машины, почешет за ухом, и все будет как прежде. Даже породистые собаки, ставшие в одну секунду беспризорниками с волчьим билетом в никуда. А еще будут кошки, трясущиеся от холода, размазанные по дорогам тела животных, которых не приметил автомобилист. Унылое, депрессивное зрелище», – пишут зоозащитники.

Напомним, что для югорчан до конца сентября будет проходить акция «Не бросай меня на даче». В рамках мероприятия общественники проводят рейды, беседуют с жителями региона и напоминают об ответственности перед животными.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 58, комментариев: 0
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