Волонтеры ОД «Дай Лапу» напомнили сургутянам-дачникам об ответственности перед питомцами

Зоозащитники призвали сургутян не оставлять своих питомцев на даче. По словам волонтеров ОД «Дай Лапу», после летнего сезона люди оставляют собак и кошек в загородных домах, обрекая их на мучительную смерть.

«Десятки собак будут бегать в отчаянии за любой проезжающей мимо машиной в надежде на то, что это нелепая случайность, что их просто потеряли, забыли по запарке, и сейчас их ищут, и любимый хозяин выйдет из машины, почешет за ухом, и все будет как прежде. Даже породистые собаки, ставшие в одну секунду беспризорниками с волчьим билетом в никуда. А еще будут кошки, трясущиеся от холода, размазанные по дорогам тела животных, которых не приметил автомобилист. Унылое, депрессивное зрелище», – пишут зоозащитники.

Напомним, что для югорчан до конца сентября будет проходить акция «Не бросай меня на даче». В рамках мероприятия общественники проводят рейды, беседуют с жителями региона и напоминают об ответственности перед животными.