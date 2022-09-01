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В новую школу в Нижнесортымском пришли больше 2000 детей

В Сургутском районе открылась новая школа за 1,9 млрд

В новую школу в Нижнесортымском пришли больше 2000 детей
Фото: администрация Сургутского района

Новая школа в Нижнесортымском (Сургутский район) заработала в День знаний. Это первое общеобразовательное учреждение, построенное по концессии в муниципалитете. Из бюджетов района и округа на возведение объекта выделили 1,9 млрд рублей.

«В Нижнесортымском появилась школа на 1100 учеников, построенная по концессионному соглашению. Это совершенно иной механизм реализации, довольно трудоемкий. В документации в приложениях мы проработали порядка 10 тысяч страниц, в сотне приложений к основному документу прежде чем приступить к строительству», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В школе выделены три функциональные зоны: общешкольные помещения, зоны для младших и старших классов. Также для детей будут доступны 25-метровый бассейн и спортивный зал, высокотехнологичные лаборатории, кабинеты физики и химии с новейшим оборудованием, кабинеты-кванториумы с зонами 3D-типирования и робототехники, виар-очки, спортивное снаряжение, медиа зона, библиотечная зона, пространство для чтения. Здание учреждения полностью адаптировано под безбарьерную среду для маломобильных групп населения, имеются места на парковке для детей учеников.

«Все содержание привнесут туда учителя, ученики. Мы поддержим любые идеи по оформлению, по дизайну, а идеи уже есть. Сейчас это здание, которое отвечает всем современным требованиям: есть оборудование, есть лаборатории, даже специальное место для занятий кулинарным искусством», – рассказала Ольга Кочурова директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района.

Отмечается, что в этом году в новой школе будут учиться больше 2000 детей. Подобный проект совсем скоро будет реализован в Солнечном.


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Сегодня в 14:01, просмотров: 89, комментариев: 0
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