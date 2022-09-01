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​Школьники Сургута смели букеты в преддверии 1 сентября

Спрос на букеты перед Днем знаний вырос в пять раз

​Школьники Сургута смели букеты в преддверии 1 сентября
Фото: unsplash.com

Букеты в преддверии 1 сентября неизменно пользуются взрывной популярностью: как передает «ОМЕДИА!», спрос на цветы в последние дни августа вырос в пять раз.

Продавцы отмечают, что все чаще горожане не покупают букеты непосредственно в магазинах и салонах, а заказывают доставку. Цены — разные: можно потратить и тысячу рублей, и больше. А вот пристрастий к какому-то определенному цветку флористы у сургутян не отмечают: каждый выбирает по своему вкусу и, конечно, бюджету. «Уместно дарить розы, хризантемы, гипсофилы. Все зависит от вкуса человека», — прокомментировала администратор одной из студий флористики Анастасия Хафизова.

При этом определенность есть с одним: наплыв покупателей и 31 августа, и особенно утром и днем 1 сентября — колоссальный, салонам приходится увеличивать численность персонала.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 89, комментариев: 0
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