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На ремонт 10 внутриквартальных проездов выделили 83 млн рублей

За три года в Сургуте планируют отремонтировать все проблемные внутриквартальные проезды

На ремонт 10 внутриквартальных проездов выделили 83 млн рублей
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжается ремонтная кампания 10 внутриквартальных проездов. Так, сейчас в городе проходят работы на участке от дома №22 на проспекте Мира до улицы Студенческая, 11/1.

«Ранее были произведены демонтаж старых разрушенных бордюров и фрезеровка асфальтобетона. Сейчас идет производство работ по установке бордюрного камня и нижнего слоя асфальта. На следующей неделе будет уложен верхний слой. Приступим к устройству тротуара», – рассказал исполняющий обязанности главного инженера «Северавтодор» 3-его филиала Сергей Черных.

В настоящий момент ремонт проблемного проезда выполнен на 45%. Работы идут с опережением графика.

«По поручению главы мы прорабатываем ремонт не менее 20 внутриквартальных проездов в 2023 году. Поменялся подход – идем на увеличение работ. У нас в планах за следующие три года выполнить ремонт всех внутриквартальных проездов города, которые требуют ремонта. В настоящий момент в ненормативном состоянии более 50 участков», – отметил исполняющий обязанности директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.

Отметим, что все ремонты внутриквартальных проездов выполняются за счет городского бюджета. Всего на эти работы выделили 83 млн рублей.

«Радует, что в этом году 10 внутриквартальных проездов приведут в порядок. Для того, чтобы это произошло, было приложено много усилий, начиная с определения проблемного участка и выделения средств. Эти вопросы обсуждались на публичных и депутатских слушаниях. На сегодняшний день мы видим, что работы идут даже с некоторым опережением графика. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим достойный проезд», – поделился депутат думы города Айдар Явишев.

Напоминаем, что в Сургуте планируют отремонтировать 10 внутриквартальных проездов протяженностью около двух километров до конца 2022 года. Главные критерии в выборе объектов для ремонта – наличие социальных объектов поблизости и придомовые территории, которые благоустраивают в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда».


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31 августа в 16:33, просмотров: 791, комментариев: 0
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