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В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами

Дворники забросали отходами неправильно припаркованный автомобиль в Сургуте

В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами
телеграм-канал "К-информ | Сургут"

В одном из дворов Сургута дворники забросали пакетами с отходами автомобиль, припаркованный рядом с мусороприемной камерой в жилом доме. Об этом сообщил подписчик телеграм-канала «К-информ». Инцидент, по его словам, произошел на ул. Мелик-Карамова, 41.

«Много раз дворники просили не загораживать мусорокамеры. В итоге борются с автовладельцами сами», - говорится в сообщении.

Некоторые комментаторы сочли такой способ борьбы с нерадивыми водителями неэфективным и даже вредным. «Придет хозяин, стряхнет это дело на землю, уедет и останется срач», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Сургуте установят 500 контейнеров для сбора пластика. Инициатором выступил частный бизнес вместе с оператором по обращению с отходами «Югра-Экология», а организационную поддержку оказывает администрация Сургута.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 52, комментариев: 0
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