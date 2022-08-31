Какие улицы перекроют на этих выходных в Сургуте в День нефтяников

В эти выходные в Сургуте ограничат движения на некоторых улицах из-за празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Так, с 11:00 3 сентября до 04:00 4 сентября ограничат движение на следующих участках:
- проезд от перекрестка улицы Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом;
- по улице Университетской: от моста через Сайму до перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина.
А также 4 сентября с 08:00 до 23:00:
- по Югорскому тракту от улицы Ф. Показаньева до пешеходного перехода в районе остановки «Парковая».
На время перекрытия движения общественный транспорт будет перевозить пассажиров в объезд перекрываемого участка по схемам:
- № 10 ‑ при движении от остановки «ДК «Строитель» по б-р Свободы, улица Энергетиков, остановочный пункт «Университет», и далее по маршруту;
- № 26 ‑ при движении от остановки «улица Энгельса» на улице Энергетиков, остановка «Дом Советов», остановка «б-р Свободы», по проспекту Ленина остановка «Газпром», остановка «Тюменьэнерго», далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
- № 19 - при движении от остановки «Ф. Показаньева» до остановки «Югорский тракт», улица Киртбая, и далее по маршруту.