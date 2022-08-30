Около 40 млн рублей выделили на ремонт дороги на улице Щепеткина

В Сургуте отремонтируют проблемный участок дороги от улицы Югорской до Инженерной. При этом работы планируют завершить досрочно – до 20 сентября. Однако в больше степени все будет зависеть от погодных условий.

«Ремонт предусмотрен из-за ненормативных неровностей, в том числе колеи и выбоин. Здесь пройдут такие работы, как срезание асфальта, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Кроме этого, подрядчик обустроит бортовые камни с заменой на гранитные», – рассказал исполняющий обязанности директора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев

В ходе работ подрядчику приходится демонтировать часть тротуаров и пешеходных остановок, которые пересекаются с ремонтируемыми бордюрами. Позже они будут восстановлены.

«На участке будет установлено 4 700 метров бордюров. Эти работы на данный момент выполнены на 50 процентов. Также сейчас произведено фрезерование проезжей части на кольце Мелик-Карамова площадью три тысячи квадратных метров. Уже приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Возможно, будем проводить работы в две смены, чтобы закончить работы досрочно», – отметил заместитель главного инженера строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

Ремонт пройдет за счет средств городского бюджета. Всего на эти работы выделили около 40 млн рублей.

«Депутаты непосредственно участвуют в приемке проделанного, чтобы дороги прослужили много лет. Ожидаем, чтобы дорога понравится жителям, а также долго сохранит свое хорошее состояние, чтобы не образовывалась колейность, ямы», – добавил депутат думы Сургута Алексей Кучин.

Напоминаем, что в Сургуте планируют отремонтировать порядка пяти километров дорог в 2022 году.