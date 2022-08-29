Под Сургутском экстренно сел вертолет МИ-8

В Сургутском районе экстренно сел пассажирский вертолет МИ-8. Инцидент произошел сегодня, 29 августа, в 16:25. При посадке пострадало семь человек.

«29.08.2022 в 16 часов 25 минут воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Горизонт» совершило вынужденную посадку в 17 км от села Угут Сургутского района. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.