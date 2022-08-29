В Сургуте охрана попыталась выгнать подростка на улицу из-за того, что он сидел на лестнице

В Сургуте охранники грубо выгоняли подростка, который присел отдохнуть на лестнице, из ТЦ «Росич». Инцидент произошел вчера, 28 августа. По словам матери юноши, ему стало плохо, и он решил подождать друзей внизу. В это время к парню подошли чоповцы и потребовали выйти из здания.

«У сына иногда случаются головные боли и головокружения. Ему и в этот день стало плохо, он решил присесть на лестнице и отдохнуть, никому не мешал. Охранники сказали, что по правилам ТЦ там сидеть не положено, попытались выгнать его на улицу. Когда сын захотел уйти на второй этаж, его не пропускали, хотели схватить», – рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС мама подростка.

Женщина также подчеркнула, что чоповцы ссылались на некие правила торгового центра, которые можно посмотреть на сайте. Обнаружить их не удалось.

Парень смог записать видео, которое есть в распоряжении редакции.

В УМВД Сургута журналисту сообщили, что заявление написано. Полиция проводит проверку.