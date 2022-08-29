Во вторник в Сургуте будет очень ветрено

Лето уносит ветер: в Сургуте портится погода, о чем сообщает гидрометеобюро. Так, по данным синоптиков, уже во вторник, 30 августа, будет очень ветрено. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС Сургута традиционно напоминают горожанам, как уберечься от непогоды.