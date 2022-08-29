Синоптик пообещала сургутянам 20-градусное тепло в сентябре

Температура воздуха в сентябре в Сургуте в целом будет на два градуса выше нормы. Вместе с этим первая декада осеннего месяца ожидается прохладной: днем воздух будет прогреваться до +8+13 градусов, а ночами столбик температуры может опускаться до -1 градуса. Такой прогноз дала начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Татьяна Соколова.

«Во второй декаде ожидаем повышение температуры воздуха, ночью – до +9, +14 градусов, днем – +16, +21 градус. В третьей декаде постепенно понижение температуры воздуха, ночью – до 0, -5, днем – до +4, +9 градусов», – рассказала синоптик «ОМЕДИА!».

По ее словам, 1 сентября воздух в Сургуте прогреется до +10+12 градусов.