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Эксперты выяснили, из-за повышения цен на какие товары и услуги чаще злятся сургутяне

Сургутяне сильнее всего раздражает подорожание услуг ЖКХ, топлива и лекарств

Эксперты выяснили, из-за повышения цен на какие товары и услуги чаще злятся сургутяне
Фото: unsplash.com

Сургутян стало чаще раздражать повышение цен на услуги коммунальщиков, товары для дома и бытовую химию, топливо, лекарства. К такому выводу пришли специалисты портала SuperJob, сравнив данные опроса с результатами декабря 2021 года.

«Критиковать стоимость топлива и ГСМ стали 6% респондентов сегодня. Эту ситуацию объясняют данные Росстата: за первое полугодие 2022 года прирост цен на бензин составил всего 0,39%, дизельного топлива — 1,71%. Даже если цены не растут — все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание. Чего не скажешь про цены на продукты: судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,54%, и эта динамика раздражает каждого второго сургутянина», – сообщает SuperJob.

Женщины чаще раздражаются из-за роста цен на продукты, товары для дома, лекарства и проезд в общественном транспорте. Мужчины — из-за подорожания ГСМ и бытовой техники.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 14, комментариев: 0
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