Большая часть работ по строительству тротуара на Нефтеюганском шоссе в Сургуте завершена

Строительство тротуара от транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова до остановки ТЦ «Аура» в Сургуте готово более чем на 60 процентов. Этот объект выбрали сами горожане.

«Заключили муниципальный контракт по этому объекту на более 7 млн рублей. Протяженность тротуара чуть более 580 метров, ширина – три метра. В рамках этих работ должны будут положить плитку, бордюрный камень, дополнительно установят освещение и урны», – рассказал директор дирекции дорожного хозяйства Сургута Валерий Ходжаев

Работы на участке по контракту должны завершить до 31 октября этого года. Однако, благодаря хорошей погоде, ожидается, что тротуар будет готов уже через две-три недели. «На участке работают 16 человек. Строительство идет по графику. Завершаем укладывать тротуарную плитку, ведется обсыпка песчаной смеси. Будет посадка семян, кустарниковый забор, пешеходная разметка и пониженный бордюр», – подчеркнул начальник участка ООО СК «ЮВиС» Владимир Зябкин. Кроме того, на территории установят дополнительные урны и освещение.

Депутаты Сургута также проконтролировали ход работы на объекте. «Строительство проходит своевременно, в нужный сезон, поэтому будут исключены недоработки. Основная работа сделана. Мы хотим, чтобы город был комфортным для проживания», – поделился депутат думы Сургута Виктор Рябчиков.

Напоминаем, что до конца в Сургуте планируют отремонтировать 10 внутриквартальных проездов.