В 18 дачных кооперативах Сургута проведены работы по смене сетей электропередач

В сургутском дачном кооперативе «Рябинушка» завершилась реконструкция сетей электроснабжения. В рамках проделанных работ были заменены сети и опоры ЛЭП, установлен новый вольтодобавочный трансформатор.

«Это уникальная конструкция, единственная в Сургуте. Именно на этом участке раньше была проблема с потерей напряжения. Потому что здесь много кооперативов, большое потребление электроэнергии. Сейчас произвели полный комплекс работ. На территории кооператива увеличили пропускную способность сетей. Благодаря современному оборудованию уровень напряжения в системе вырос до 230 вольт», – заявила начальник отдела перспективного развития инженерной инфраструктуры и энергосбережения ДГХ администрации Сургута Оксана Карташова.

Отмечается, что на сегодняшний день подобные работы проведены в 18 из 80 дачных кооперативов. На смотр объекта приехали депутаты, избиратели которых как раз проживают в «Рябинушке».

«Жители этих кооперативов часто жаловались на низкое напряжение в сети, особенно в зимний период. Замены проводились, но необходима была комплексная реконструкция. Теперь техническое состояние электрохозяйства позволит снизить количество порывов зимой и сургутянам, проживающим на дачах, будет комфортнее. Надеюсь, что в скором времени все дачные товарищества забудут о проблеме с электричеством», – отметил народный избранник Дмитрий Нечепуренко.

В планах сетевиков на 2023-2024 годы реконструкция сетей в 14 садовых товариществах. Полностью завершить реконструкцию системы электроснабжения в дачных кооперативах Сургута планируют в 2028 году.