Сургутнефтегаз отремонтирует дорогу у поликлиники «Нефтяник»

Дорога у сургутской поликлиники «Нефтяник» с сегодняшнего дня перекрыта: начался ремонт. Как передает «ОМЕДИА!», работы ведут специалисты Сургутнефтегаза: компания занялась ремонтом дороги в рамках Соглашения о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения Сургута, которое она заключила с администрацией города.

Так, за счет нефтяников обновят участок улицы Рябиновой от Киртбая до Июльской. Работать предполагают оперативно: ремонт должен закончиться к ночи с воскресенья на понедельник.

Напомним, что силами Сургутнефтегаза в городе отремонтировано уже три участка дорог на проспектах Ленина, Мира, а также улицы Энтузиастов, кроме того, обновлены несколько проездов и дороги к дачным кооперативам «Магистраль» и «Старожил».