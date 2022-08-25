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Компании запретили раскапывать дно протока Кривуля в Сургуте

Прокуратура поймала компанию на незаконных дноуглубительных работах в Сургуте

Компании запретили раскапывать дно протока Кривуля в Сургуте
pixabay.com

В Сургуте компания раскапывала дно водоема без разрешительных документов. Нарушения обнаружила природоохранная прокуратура Ханты-Мансийска в ходе проверки, проведенной на основании обращения жителя Сургута.

Установлено, что «Компания МТА» проводила дноуглубительные работы на протоке Кривуля в Сургуте. Задача заключалась в обеспечении движения маломерных судов к местам их отстоя, для беспрепятственного выхода маломерного флота с мест их базирования на водном объекте. При этом у бизнесменов не было правоустанавливающих документов на земельный участок, решения о предоставлении в пользование водного объекта и согласования Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Прокуратура привлекла компанию к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ: самовольное занятие водного объекта и земельного участка, а также осуществление деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с властями.

«В адрес руководителя предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратура ХМАО, уточнив, что после этого предприятие приступило к устранению нарушений.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 126, комментариев: 0
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