Магазины H&M в Сургуте открылись

В Сургуте снова работают магазины H&M — торговые площади расположены, напомним, в ТРЦ «Аура» и «Сургут Сити Молл». Как передает «ОМЕДИА!» со ссылкой на администрацию города, пока что режим работы обоих магазинов урезан. Так, сегодня H&M в «Ауре» работает до 22:00, до 28 августа он будет открываться в 13.00 и работать до 22.00. После перейдет на стандартный режим работы. В «Сургут Сити Молле» он также будет открываться в 13.00 — до 29 августа, после чего начнет работать с утра.

Сургутяне уже отреагировали на открытие любимого магазина одежды большими очередями на кассах.

Напомним, что H&M объявила об уходе из России — однако в торговой сети осталось огромное количество непроданного товара. Компания планирует продавать его до тех пор, пока запасы не иссякнут, к тому времени сеть надеется на то, что найдет покупателя на все магазины, расположенные в разных городах страны. Особо компания подчеркивает, что нынешняя работа не предполагает распродажи: цены в магазинах не снизились.