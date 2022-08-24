​В ХМАО двое мигрантов отправятся в колонию за продажу контрафактного алкоголя

Сургутский городской суд признал виновными двух граждан Азербайджана за приобретение и реализацию контрафактного алкоголя. Судом установлено, что злоумышленники, по предварительному сговору, приобрели поддельный алкоголь общим количеством более 21 тыс. бутылок и стоимостью свыше 5 млн. рублей и сбывали по заниженной стоимости гражданам, в том числе доставляли для продажи в торговые точки города.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», ‒ сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Виновным назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.