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В детсаду «Ивушка» в Сургуте произошло короткое замыкание – никто не пострадал

Детсад «Ивушки» в Сургуте возобновил работу после эвакуации

В детсаду «Ивушка» в Сургуте произошло короткое замыкание – никто не пострадал
Фото: pixabay.com

Сегодня, 23 августа, в детском саду «Ивушка» на проспекте Ленина, 37/3 произошло короткое замыкание в электрощите помещения спортзала. Воспитанники были временно выведены из здания. Никто не пострадал, материального ущерба нет.

«Электрик организации устранил проблему незамедлительно. Была вызвана пожарная бригада. Дознаватели пожарного гарнизона установили причину произошедшего – короткое замыкание в электрощите. Открытого огня в помещении не было. Огнетушитель не использовался, что было зафиксировано пожарным дознавателем», – объяснили в пресс-службе администрации города.

Сейчас детский сад работает в обычном режиме. В учреждении проводятся работы по замене выключателей.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 131, комментариев: 0
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