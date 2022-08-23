Детсад «Ивушки» в Сургуте возобновил работу после эвакуации

Сегодня, 23 августа, в детском саду «Ивушка» на проспекте Ленина, 37/3 произошло короткое замыкание в электрощите помещения спортзала. Воспитанники были временно выведены из здания. Никто не пострадал, материального ущерба нет.

«Электрик организации устранил проблему незамедлительно. Была вызвана пожарная бригада. Дознаватели пожарного гарнизона установили причину произошедшего – короткое замыкание в электрощите. Открытого огня в помещении не было. Огнетушитель не использовался, что было зафиксировано пожарным дознавателем», – объяснили в пресс-службе администрации города.

Сейчас детский сад работает в обычном режиме. В учреждении проводятся работы по замене выключателей.