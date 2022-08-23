Сургутяне стали легче переносить коронавирусную инфекцию

В Сургуте в течение последних трех недель идет медленный рост заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день в городе порядка 1000 заболевших коронавирусной инфекцией. О том, сколько среди заболевших ковидом детей и людей пенсионного возраста, как протекает болезнь у югорчан и поменялись ли основные симптомы у инфекции нам рассказал главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов.

«По структуре заболеваемости по Сургуту из 1000 заболевших порядка 117 — это дети. Это всегда так было, 10-11% из заболевших коронавирусной инфекции были дети. Что касается людей возраста 60 и выше, сегодня в Сургуте порядка 160 человек наблюдается, это порядка 20%. В целом можно охарактеризовать клиническое течение заболевания, потому что мы наблюдаем достаточно легче относительно предыдущих штаммов. С ковид-ассоциированной пневмонией на сегодняшний день из 1000 заболевших под наблюдением 11 человек. Это говорит о тяжести, то есть инфекция не опускается в нижние дыхательные пути, в основном это патология верхних дыхательных путей», ‒ заявил Максим Слепов.

Также главврач первой городской поликлиники отметил, что в госпитале проходят лечение от ковида 46 человек, четверо из них ‒ в реанимации и один пациент подключен к аппарату ИВЛ. Симптомы же остаются прежними, как у респираторных вирусных инфекций.

«Основные симптомы ‒ ринит, то есть заложенность носа. У большого количества пациентов наблюдается в виде ангины. Также отмечается болезненность лимфатических узлов местных, челюстных, шейных и иногда бывает подмышечных. В целом температура у наблюдаемых в районе 38-38,5 градусов и держится в среднем около 3 дней и потом идет на спад», ‒ заметил главный врач первой поликлиники.

В целом, в поликлиниках Сургута сформировано достаточное количество врачебных бригад для обеспечения вызовов на дом. Стоит отметить, что на сегодняшний день порядка 600 вызовов врачей на дом поступает ежедневно, однако медики отмечают, что это спокойный режим и специалистов хватает.