В сургутские ДШИ закупают оборудование по нацпроекту

120 работников сургутских культурных учреждений повысили уровень своего профессионального мастерства в рамках нацпроекта «Культура». Всего городским педагогам предлагалось пройти 10 направлений, однако наиболее популярными оказались «Основы балетмейстерской деятельности», «Проектные технологии в обучении традиционному декоративно-прикладному творчеству», «Мастерская хормейстера», «Современные методы преподавания концертмейстерского искусства». Обучение для преподавателей было бесплатным и проходило дистанционно.

«Качество работы педагогов и других работников меняется. Все то современное, что пришло в систему культуры, осваивается нашими коллегами», – рассказала директор «Детской школы искусств №1» Римма Поздеева.

По этому нацпроекту также закупается необходимое оборудование.

«Комплексное оснащение позволит создать в учреждениях современное культурное пространство. Новые инструменты и оборудование, мультимедийные ресурсы и учебно-методическая литература станут хорошей базой для обучения юных талантов, реализации на высоком уровне предпрофессиональных программ в области искусств», – сообщили в администрации Сургута.

В следующем году на средства, выделенные на реализацию нацпроекта «Культура» в Сургуте продолжится обновление материально-технической базы трех детских школ искусств – «Детской школы искусств № 2», «Детской художественной школы № 1 им. Л.А. Горды» и «Детской хореографической школы № 1».