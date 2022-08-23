Семья из Сургута перебралась из аварийного жилья в квартиру площадью 120 «квадратов» после похода в суд

Жительница поселка Взлетный в Сургуте обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав. В ходе проверки выяснилось, что семья женщины из пяти человек живет в многоквартирном доме, который еще в 2019 году был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом, согласно законодательству, семье должны были предоставить жилье по договору социального найма во внеочередном порядке.

«Несмотря на то, что проживание в аварийном доме представляло угрозу жизни и здоровью жильцов, администрация города, на момент проведения прокуратурой проверки, жилое помещение по договору социального найма семье заявительницы не предоставила», - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию Сургута предоставить семье благоустроенное жилое помещение вне очереди. После этого сургутянам выделили квартиру общей площадью 120 кв. м.