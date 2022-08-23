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В Сургуте произошло тройное ДТП – пострадал водитель «Хонды»

Три автомобиля столкнулись в Сургуте

В Сургуте произошло тройное ДТП – пострадал водитель «Хонды»
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Сургуте произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель «Ниссана» не представил преимущества при выезде и спровоцировал ДТП.

«Около 16:30 в городе Сургут произошло столкновение трех транспортных средств. Предварительной причиной автоаварии явилось непредоставление преимущества при выезде с прилегающей территории водителем автомобиля Ниссан, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Хонда, которую в свою очередь отбросило на проезжающий мимо Фольксваген», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

При столкновении автомобили получили механические повреждения, а водителя «Хонды» доставили в больницу.

Всего за 22 августа в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое получили травмы.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 104, комментариев: 0
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