Три автомобиля столкнулись в Сургуте

Накануне в Сургуте произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель «Ниссана» не представил преимущества при выезде и спровоцировал ДТП.

«Около 16:30 в городе Сургут произошло столкновение трех транспортных средств. Предварительной причиной автоаварии явилось непредоставление преимущества при выезде с прилегающей территории водителем автомобиля Ниссан, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Хонда, которую в свою очередь отбросило на проезжающий мимо Фольксваген», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

При столкновении автомобили получили механические повреждения, а водителя «Хонды» доставили в больницу.

Всего за 22 августа в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое получили травмы.