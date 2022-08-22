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В Сургутском районе горит деревянный дом // ВИДЕО

Очевидцы засняли пожар в деревянном доме под Сургутом

В Сургутском районе горит деревянный дом // ВИДЕО
Видео очевидца

В поселке Солнечный (Сургутский район) горит деревянный дом. По словам очевидцев, здание еще не было полностью расселено. На видео, которое прислали свидетели инцидента, видно, что пламя на крыше постройки. На месте работают огнеборцы. Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Региональное отделение МЧС пообещало предоставить комментарий о ситуации позднее.

Напомним, что за прошлую неделю пожарные в Югре ликвидировали 37 пожаров. Семь из них произошли на территории жилых домов.


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Сегодня в 19:58, просмотров: 171, комментариев: 0
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