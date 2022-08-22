На чемпионат по самолетному спорту в Сургуте пригласили лучших летчиков СССР

В Сургут на чемпионат по самолетному спорту пригласили легенд высшего пилотажа – Алексея Пименова и Лидию Леонову. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции по поводу старта соревнований.

Лидия Семеновна – заслуженный мастер спорта СССР, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу (1976). Начала заниматься самолетным спортом в областном авиационно-спортивном клубе ДОСААФ в 1963 году. Уже в 1968 году она завоевала свою первую золотую медаль чемпионки Советского Союза. Алексей Петрович — обладатель огромного количества спортивных наград. Наиболее значимые: абсолютный чемпион СССР, обладатель Кубка им В. П. Чкалова, победитель международных соревнований, серебряный призер в многоборье чемпионата мира 1972 года, чемпион мира по упражнению.

Напомним, что на соревнования в Сургут также приехал единственный трехкратный чемпион мира в авиационном спорте Михаил Мамистов.