Михаил Мамистов оценил Сургут как площадку для самолетных чемпионатов

Единственный трехкратный чемпион мира в самолетном спорте Михаил Мамистов положительно оценил Сургут в качестве площадки для авиационных соревнований. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 22 августа.

«Это энергично развивающийся вид спорта здесь. Первый раз я приехал зимой, когда услышал, что здесь планируют провести всероссийский чемпионат. Сагитировал поучаствовать всех питерских спортсменов, потому что я здесь уже летал, знаю, какое здесь хорошее отношение. У нас большие надежды», – подчеркнул Мамистов.

Он также обратил внимание на формат проведения мероприятия – участвовать могут летчики всех уровней. Соответственно, более молодые пилоты смогут посмотреть на полеты опытных коллег.