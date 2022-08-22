Глава Сургута дал пресс-конференцию по самолетным соревнованиям

Глава Сургута Андрей Филатов раскрыл свой личный интерес к самолетному спорту во время пресс-конференции. По его словам, тяга к авиации у него сохранилась со школьных времен.

«Каждый мальчишка точно хотел быть космонавтом или летчиком. Был определенный опыт у меня. Были раньше производственные практики, когда с 7-8 классов ребят готовили к профессии. Я как раз выбрал авиационный кружок, 3 года этим занимался. Даже сдал экзамен на тренажере АН-24 на четверку. Но в дальнейшем сложилось по-другому, но в душе еще живет это ощущение романтики от авиации», – рассказал мэр.

Он также отметил, что развитие самолетного спорта – это большой потенциал для города, так как это позволит развивать отрасль. Президент РОО «Федерация самолетного спорта Югры» Евгений Барсов заявил, что в ближайшее время предложения о развитии регионального авиационного спорта будут представлены градоначальнику.

Напомним, что в Сургуте стартовали всероссийские соревнования по самолетному спорту.