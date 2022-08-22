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В Сургуте стартовали соревнования по самолетному спорту

В Сургут прибыли участники грядущих соревнований по самолетному спорту

В Сургуте стартовали соревнования по самолетному спорту
Фото: vk.com/surgut_aerobatic_team

В Сургуте стартовали первые в истории УрФО всероссийские соревнования по самолетному спорту. Сегодня, 22 августа, участники приехали в город. 23 числа состоятся тренировочные полеты, а 24-27 августа местные жители смогут проследить за фигурами высшего пилотажа в исполнении летчиков со всех уголков страны.

Участие в состязании примут более 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Самарской, Воронежской и других областей. На закрытии соревнований будет концерт, который могут посетить все желающие, и выставка-показ авто, вело и спецтехники.

«День очень важный. Мы в течение года к нему шли. И вот, при условии всех сложившихся факторов, у нас получилось реализовать этот проект. Мы покажем свой уровень подготовки города, территории, администрации, чтобы наш муниципалитет рассматривали как постоянную площадку для проведения соревнований», – прокомментировал глава Сургута Андрей Филатов.


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22 августа в 16:43, просмотров: 718, комментариев: 0
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