Житель Сургутского района получил условный срок за финансовые махинации

В Сургутском районе 55-летнего местного жителя признали виновным в совершении трех преступлений, связанных с ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства того, что в сентябре 2017 года подсудимый согласился за денежное вознаграждение открыть на себя фирму-однодневку. В налоговой инспекции он на свое имя зарегистрировал организацию, открыл расчетный счет в банковском учреждении. Все полученные документы, пароли, электронные ключи мужчина передал аферисту в целях осуществления незаконных дистанционных безналичных расчетов и переводов денежных средств», ‒ говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 110 тыс. рублей. Осужденный с судебным решением не согласился и обжаловал его, однако окружной суд жалобы отклонил и признал приговор законным.