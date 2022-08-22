Сургутские спортсмены завоевали высшие награды на первенстве мира по тайскому боксу

Школьница из Сургута Риана Каравалиева стала победительницей первенства мира по тайскому боксу. Чемпионат проходил с 9 по 21 августа в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

«В весовой категории до 32 кг среди девушек 10-11 лет Риана Каравалиева завоевала золотую медаль турнира! Соревнования продолжаются и впереди нас ждут выступления остальных участников. Поздравляем Риану и желаем дальнейших успехов!» – поздравили победительницу в Центре спортивной подготовки Югры.

Кроме того, в составе сборной команды России выступили сургутские спортсмены: Сархан Акберов, Руслана Гараева, Анастасия Тихонова и Каролина Петрова. Они также завоевали награды высшего достоинства.