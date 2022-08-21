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В Сургуте прошла приемка новой детской площадки на проспекте Мира

В Сургуте завершилась подготовка двора и детской площадки на проспекте Мира

В Сургуте прошла приемка новой детской площадки на проспекте Мира
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Сургуте проверили работы на новой детской площадке, расположенной на проспекте Мира, 7/2, 9, 9/1. На территории установили современный игровой городок. Для безопасности юных посетителей предусмотрели резиновое покрытие.

Отмечается, что во дворе дома положили асфальт, обустроили дополнительные парковочные места в том числе для маломобильных граждан. Вдоль тротуара поставили скамейки и урны. Народный избранник Артем Гаврилов контролировал ход благоустройства территории на его избирательном округе в течение всего лета.

«Есть потребность в ремонте других дворов на моем округе, сейчас формируется список. Мы способствуем жителям в проведении общих собраний собственников. Все зависит от того, насколько оперативно жители проголосуют и поучаствуют в программе «Комфортная городская среда», – рассказал сургутский депутат Артем Гаврилов.

Это не единственные площадки, где проводятся работы. Так, в ближайшее время завершится благоустройство на ул. Мелик-Карамова, 90, пр. Ленина, 61, 61/1, ул. Республики, 80.


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21 августа в 18:18, просмотров: 910, комментариев: 0
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