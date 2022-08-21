Авиационному клубу из Сургута запретили использовать самолет

В Югре авиационному клубу «СургутАвиа» запретили эксплуатировать самолет малой авиации. С данной инициативой выступил транспортный прокурор Сургута.

«Исковые требования прокурора мотивированы тем, что воздушное судно СП-38УТА, принадлежащее ООО «Сибирский проектный институт» и переданное в аренду некоммерческому партнерству авиационный клуб «СургутАвиа», эксплуатировался в отсутствие сертификата летной годности», ‒ говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что до получения сертификата летной годности, использовать воздушное судно – запрещено. Решение суда в законную силу пока не вступило.