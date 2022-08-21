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В Сургуте кот со сложным характером нашел новый дом

«Долгожитель» сургутского приюта для кошек обрел новую хозяйку

В Сургуте кот со сложным характером нашел новый дом
Фото, видео: ОД «Дай Лапу»

В Сургуте коту со сложным характером нашли новую хозяйку. Черныш (так звали хвостатого) – «долгожитель» проекта ОД «Дай Лапу» «Котариум». За пять месяцев работы волонтеры смогли пристроить 27 кошек и котов, но этот мурлыка оставался в приюте.

То, что Чернышу так долго не могли найти дом, объяснялось его тяжелым нравом. По словам руководителя зоозащитного движения Александры Нуриевой, если кот не готов общаться, он уйдет в домик от человека, или может ударить лапой. В целом, кот игривый, если находится в бодром расположении духа.

Подобное поведение объясняется тем, что Черныша в мороз бросила его предыдущая хозяйка – женщина отнесла своего питомца на территорию церкви и ушла. Это заметила работница иконной лавки, однако кота смогли поймать только на четвертый день. За это время Черныш успел отморозить кончики ушей.

Подход к Чернышу нашла девушка по имени Анастасия:

«Котик радостно помахал хвостиком на удачу, запрыгивая в переноску! Черныш стал 28 счастливчиком из Котариума, который нашёл дом! Невероятные цифры – 28 котиков за 5 месяцев отыскали своих любящих хозяев! Мы благодарим Анастасию за новую жизнь для Черныша», – рассказали представители ОД «Дай Лапу».


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21 августа в 13:45, просмотров: 877, комментариев: 0
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