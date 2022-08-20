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На строительство культурного комплекса на Барсовой горе могут привлечь деньги государства и округа

Музей на Барсовой горе в Сургутском районе могут включить в госпрограмму

На строительство культурного комплекса на Барсовой горе могут привлечь деньги государства и округа
Фото: И.Швец

На строительство музея на Барсовой горе в Сургутском районе собираются привлечь федеральные средства и новую субсидию от правительства Югры. Об этом сообщает «Сургутская Трибуна» со ссылкой на представителя управления туризма ХМАО.

«Сегодня мы с точки зрения Департамента промышленности Югры говорим о новой мере поддержки, которую мы разрабатываем. Это будет субсидия для муниципальных образований, которые делают подобные проекты культурного показа для туристской деятельности», – передает издание слова начальника ведомства Натальи Ларионовой.

Напомним, что на тропе «Человечность» планируется разместить 15 тематических локаций и две смотровые площадки. Часть объектов уже доступны для населения, на данный момент идет укладка пешеходных троп. Полная стоимость строительства объекта составляет более трехсот миллионов рублей.

«Стоимость работ первого этапа составила порядка 75 миллионов, к октябрю должны его завершить. На второй этап запланировано 98 миллионов рублей», – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отмечается, что данный объект может войти в федеральную программу «Культурное пространство».


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20 августа в 18:33, просмотров: 732, комментариев: 0
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