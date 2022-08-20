Волонтеры Сургута ищут мужчину, не выходившего с родственниками на связь с 2010 года

В Сургуте ведутся поиски мужчины, который с 2010 года не выходил на связь с родственниками. Сообщается, что пропавший в 2008 году приехал в город с Луганской области на заработки. В марте 2022 года он был задержан полицией как лицо без определенного места жительства.

Приметы: на вид 35-40 лет, черные волосы, густые черные брови, голубые глаза.

Просьба обратить внимание на лиц без определенного места жительства в своем районе. Если вы видели похожего человека, отпишитесь в комментариях или позвоните руководителю поискового отряда Ирине по номеру 8-982-218-03-90