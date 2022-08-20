В администрации рассказали, в каких районах Сургута появится газ

В дома в поселке Снежный продолжают проводить газ. На данный момент идут работы по монтажу трубы для подключения новых абонентов. Дальше будет строительство нового газопровода. Работы завершатся в начале сентября.
«На данный момент в перечне 64 дома на подключение. Мероприятия по газификации произведут до конца 2023 года. В этот список вошли также поселок Лунный, Черный Мыс, Таёжный и микрорайон 29А», – рассказали в администрации города.
Для участия в программе необходимо подать заявку одним из удобных способов:
- на сайте единого оператора газификации «Газпром газификация»
- на портале госуслуг
- лично посетив компанию «Сургутгаз» на Маяковского, 14 А.