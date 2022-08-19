Как участники программы «Здравствуй, Россия!» заехали в Сургут

В Сургут в рамках программы «Здравствуй, Россия!» приехали подростки из 11 стран мира. Казалось бы, в такие сложные времена, когда связи скорее разрываются, Югра приняла более 50 представителей Германии, Танзании, Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Польши, Израиля, Киргизии, Казахстана и Таджикистана.

Суть программы «Здравствуй, Россия!», которую реализует Россотрудничество, такова – наших молодых соотечественников, которые в раннем возрасте переехали зарубеж или уже родились там в русскоязычных семьях, привозят в разные регионы страны, чтобы поближе познакомить с исторической родиной. При этом отбор идет не по случайному принципу, а по итогам конкурсов на знание российской истории и культуры.

В Югре первое место, куда попала нынешняя делегация, стал Ханты-Мансийск и проходивший там на тот момент молодежный комьюнити-форум «Утро». Уже после его завершения ребят привезли в Сургут. В экономической столице региона им показали основные достопримечательности, отвели в Сургутский госуниверситет, детский технопарк «Кванториум», мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра», историко-культурный центр «Старый Сургут» и Дом Ф.К. Салманова.

«Сургут – энергетическое сердце Югры, России. Это крупные нефтяные и газовые компании. Мы очень гордимся Фарманом Салмановым, который нашел нефть – в этом году будем отмечать 65-летие со дня высадки первого десанта геологоразведчиков, – рассказала в разговоре с гостями и.о. главы Сургута Анна Томазова. – Мы бережно храним историю и уверенно смотрим в будущее. В ближайшей перспективе больше 10 крупных инвестиционных проектов будет реализовано на территории города, в их числе научно-технический центр, второй мост через реку Обь. Важная особенность: в нашем городе проживают представители более 100 национальностей. Именно люди – главное богатство нашей земли. Каждый, приезжая в город, привозит с собой свои культурные традиции и знания. Мы всегда рады гостям».

Юных соотечественников также радушно приняли на фестивале уличного искусства «Мо́сты», выпавший на их визит. Там они сами попробовали свои силы в граффити, а также получили разнообразные подарки с местной спецификой – например, кедровые орехи и морошку.

«Мне запомнились радушные люди и природа – красивые леса. Столько грибов и ягод видела первый раз! Еще больше заинтересовалась культурой ханты и манси. Удивила большая библиотека в Сургутском университете, возможности для развития молодежи. В России я провела свое детство. Для меня это теплое место, куда можно всегда вернуться. Сейчас живу в Израиле и продолжаю общаться с русскими людьми за границей. И я рада поездке в Югру, Сургут, каждый день наполнен новыми знаниями и эмоциями», – поделилась впечатлениями Бети Ермолаева из Израиля.

При поддержке администрации Сургута