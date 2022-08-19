Неравнодушные сургутяне очистили участки у воды

В Сургуте организовали масштабную уборку прибрежной территории. Всего в рамках мероприятия планируют очистить 11 участков возле воды. Общая протяженность береговой линии, которую планируют убрать, составляет более 30 км.

«Субботник приурочен к региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Сегодня на территории Саймы проходят две акции – «Чистый берег» и «Вода России». Мы не очищаем водные потоки, только прибрежную полосу, потому что воды – это федеральная собственность. Принять участие могут все желающие», – рассказал начальник отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий Анатолий Гапеев.

В акции заявлено 3 498 человек. Среди них – неравнодушные горожане, сотрудники администрации Сургута, различные предприятия и общественные организации. Их обеспечили необходимым инвентарем, перчатками и мешками.

Депутаты Сургута также присоединились к уборке прибрежной территории. «Мы принимаем участие в таких экологических акциях регулярно. Это часть общественной работы депутатов, как представителей жителей нашего города. Мы стараемся своим примером мотивировать их, чтобы к нам присоединялось все больше и больше людей. Безусловно, когда есть такая возможность, мы всегда присоединяемся и приводим за собой молодежный парламент, коллег-депутатов и всех тех, кто подписан на нас в социальных сетях. Все вместе помогаем собирать мусор для повторной переработки – бутылки, пластиковые крышечки. Все, чтобы сохранить нашу экологию», – подчеркнул депутат думы города Сургута Дмитрий Нечепуренко.

Отметим, что в прошлом году, благодаря этому проекту, было убрано более 31 км береговой линии, вывезено 437 кубометров мусора. Тогда не остались в стороне и помогли сделать город чище 3 490 человек.