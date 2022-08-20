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​В Сургуте работает специальный «семейный» портал – чем он может быть полезен

В Сургуте при моральной поддержке Натальи Комаровой появился полноценный портал для мам

​В Сургуте работает специальный «семейный» портал – чем он может быть полезен
Скриншот портала мамочки.рф

В Сургуте работает уникальный интернет-ресурс для помощи молодым семьям – «Мамочки.рф». Как бывает со многими интересными проектами, появился он случайно, но оказался востребованным и теперь формирует вокруг себя полноценное сообщество. Чем он может быть полезен – в материале «НГ».

«Идея подобного портала возникла у меня несколько лет назад, когда я сама впервые стала мамой, – рассказывает основательница «Мамочек.рф» Елена Мартынова. – Тогда я активно искала ответы на множество вопросов о ребенке, например, какая медицинская организация лучше, и к какому профильному специалисту можно обратиться. Потратив много времени на эти поиски, подумала – было бы неплохо собрать всю эту информацию в одном месте, чтобы помочь другим сэкономить свое время».

Так и получился портал «Мамочки.рф» – агрегатор разнообразной информации о беременности и детстве в Сургуте. Он начинался и продолжается как социальный проект, но большой стимул ему придал один из прямых эфиров Натальи Комаровой. Тогда Елена Мартынова описала свою идею, а губернатор поддержала эту инициативу. Благодаря этому «открылись» многие двери, в том числе, проект заметили в администрации Сургута и разнообразных муниципальных учреждениях, и обмен информацией вышел на новый уровень.

«Сейчас для портала работаем я и два моих помощника в сотрудничестве с муниципальными структурами и частными специалистами, заинтересованные в том, чтобы рассказать о себе молодым мамам, – продолжает Елена Мартынова. – У нас есть несколько блоков. В «Статьях» – полезные материалы от сургутских специалистов и экспертов. В «Полезной информации» – множество справочных материалов, описанных максимально простым языком. Например, про различные пособия, документы, медицинские справки и многое другое. «Каталог детских организаций» мы постоянно дополняем и развиваем».

В частности, в разделе «Полезная информация» можно перейти в пункт «Детский сад» – и там будут подробные инструкции о том, как оформить документы для подачи заявки в муниципальное дошкольное учреждение, встать в очередь, пройти медосмотр, а также подготовить детскую аптечку. В разделе «Выплаты и пособия» на данный момент – 12 пунктов разнообразных вариантов получения денег от государства на детей в разном возрасте – от различных единовременных выплат до налогового вычета или компенсации проезда к месту отпуска для многодетных семей.

Кроме того, на сайте есть разделы с новостями, мероприятиями, объявлениями и форумом. Последний – особое место, где можно задать вопросы или хотя бы поделиться проблемами и эмоциями, коих у молодых родителей – масса. «Я рада, что появился подобный семейный портал, который сильно помогает мамам и бабушкам, – рассказывает заместитель председателя Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Югры Надежда Еговцева. – Там есть и мнения специалистов, и достоверная информация по официальным вопросам, и возможность пообщаться с другими мамами. В общем, он объединяет людей, имеющих общие вопросы относительно воспитания детей в Сургуте. Этот портал необходим в режиме 24 на 7, туда можно в любой момент обратиться с любой проблемой, и я сама им пользуюсь, почти каждый день начинаю с него».

Позитивными впечатлениями делится еще одна мама, пользующаяся порталом – Юлия Марчук: «На сайте собрана полезная база информации, все специалисты, организации, все от беременности до детских садов и школ, а также медицинских вопросов. Все четко структурировано по разделам, я там не блуждаю и не путаюсь, плюс приятный дизайн. И главное – аналогов я не знаю».

При поддержке администрации Сургута


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20 августа в 09:43, просмотров: 617, комментариев: 0
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