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​Кошелёк и жизнь. Почему важно не просто платить налоги, но и делать это вовремя

В Сургуте вскоре начнется новая волна сбора имущественных налогов

​Кошелёк и жизнь. Почему важно не просто платить налоги, но и делать это вовремя
Фото pixabay.com

В ближайшей перспективе начнется новая волна сбора имущественных налогов, а сургутяне еще с предыдущей не до конца расплатились. Об этом стало известно в ходе совместного брифинга администрации города и местного отделения Федеральной налоговой службы. Какие долги остались у сургутян и почему важно их оплатить – в материале «НГ».

Предыдущий сбор имущественных налогов завершился 1 декабря 2021 года. Все, что собиралось после этой даты, уже считается задолженностью, и проходит по механизму взысканий. На 1 августа сургутяне недоплатили в бюджет 362 млн рублей. Самая большая статья – транспортный налог, там задолженность составляет 270 млн рублей на 20 тысяч плательщиков (в среднем 13,5 тысяч на человека). Второе место – налог на доходы физических лиц, там ждут зачисления в бюджет 71 млн рублей от 27 тысяч человек, и третье место – 21 млн рублей по земельному налогу.

Впрочем, налоговики с начала 2022 года не сидели сложа руки и взыскали почти 170 млн рублей, то есть сократили задолженность на треть. По словам замначальника ИНФС России по Сургуту Елены Трофимовой, инспекция при наличии долга проводит массу разнообразных мероприятий в зависимости от обстоятельств. Наиболее частое – формирование судебных приказов, которые направляются в службу судебных приставов и банки, чтобы автоматически списать необходимую сумму у должника. С начала года налоговая выписала около 6 тысяч таких приказов на общую сумму 108 млн рублей, в итоге 43 млн рублей в бюджет уже поступили.

Совсем скоро начнется новый горячий период – сейчас налоговая активно готовит уведомления по имущественным налогам за 2021 год. Кто имеет личный кабинет на портале nalog.ru – получит уведомление там, кто отказался от электронных писем или не зарегистрирован на сайте – нужно проверять физический почтовый ящик, придет заказное письмо. Если не пришло в течение сентября-октября – есть смысл обратиться в инспекцию с вопросом, где же уведомление, так как письмо может потеряться, а ваши обязательства перед государством никуда не денутся. Заплатить имущественные налоги нужно будет до 1 декабря 2022 года.

К слову, есть некоторые изменения в ставках. Так, часть объектов жилой недвижимости «подорожает» – с 0,7 до 1,5 процента налога на имущество. Также снизится льгота за транспорт на газовых двигателях – с 50 до 20 процентов. Еще на сотые доли процента индексируется земельный налог.

Пожалуй, самое важное – почему в интересах сургутян заплатить налоги. Дело не только в том, что таким образом вы избежите претензий со стороны власти, которая может штрафовать, изымать и другими способами усложнить жизнь человека за неисполнение подобных обязательств. Дело еще и в том, что налоги на имущество и землю физических лиц полностью идут в местный бюджет, а транспортный налог и НДФЛ – частично пополняют городскую казну. И именно они создают тот небольшой, но крайне ценный «фонд», который местная власть направляет на решение локальных вопросов.

«От того, насколько сургутяне добросовестно исполняют свои обязанности, и насколько своевременно в бюджет поступают уплачиваемые ими налоги, зависят наши возможности реализовывать свои полномочия, – рассказывает директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова. – Приведу пример: в прошлом году мы получили 427 млн рублей от налогов на имущество и землю физических лиц. Для сравнения – тогда же на благоустройство дворов мы направили 200 млн рублей, благодаря чему 30-32 двора приведем в порядок в этом сезоне. На ремонт детских садов, школ, учреждений культуры мы направили 227 млн рублей. Ремонт дворов – 700-770 млн рублей, из которых около 500 млн – из городского бюджета.

Поэтому я благодарю тех, кто своевременно уплачивает налоги, а также от лица администрации города обращаюсь ко всем, кому приходят уведомления, с призывом оплатить все своевременно. Это позволит содержать и обеспечивать город – от ремонта дорог и школ до благоустройства дворов и общественных пространств».

При поддержке администрации Сургута


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20 августа в 08:39, просмотров: 575, комментариев: 0
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