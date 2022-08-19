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​День за два. В Сургуте празднование профессионального праздника физкультурников растянулось на все выходные

Как в Сургуте прошел День физкультурника

​День за два. В Сургуте празднование профессионального праздника физкультурников растянулось на все выходные
Фото администрации Сургута

День физкультурника в Сургуте не проводился в течение двух лет из-за коронавирусных ограничений, и когда, наконец, массовые мероприятия вновь стали разрешены, горожане «оторвались» за все пропущенные годы. Праздник длился два дня, оба сопровождались спортивными и культурными активностями, вкусной едой, музыкой и салютом. Даже не очень благоприятствующая гуляниям погода не помешала.

Первый день, 13 августа, прошел на стадионе «Спортивное ядро» на Югорском тракте и назывался «Первый фест». В мероприятиях приняли участие 7,5 тысяч человек. Для взрослых было много спортивных активностей – после торжественного открытия, прошедшего в полдень, начались легкоатлетический забег, турнир по баскетболу, экстремальным видам спорта, пляжному волейболу, армрестлингу, шахматам и шашкам, зажигательные танцевальные состязания и многое другое. Также для участников подготовили фестиваль еды, клуб авто- и авиамоделирования.

Отдельной строчкой был прописан большой велопробег, который стартовал от «Ледового дворца», прошел через центр города и завершился на «Спортивном ядре». Его участники проехали дистанцию в 10 километров.

Праздник носил семейный характер – пока взрослые занимались своими спортивными делами, для детей была организована своя программа – с батутами, разнообразными эстафетами, аниматорами.

После 18 часов стартовала музыкальная программа – выступали местные группы Космпорт17, ГДЗ, Cheely, Роза Карим, Coffee & Vanilla, Oilband. Завершился праздник грандиозным салютом.

Похожее мероприятие, только с несколько смещенным в сторону музыки форматом, прошло на следующий день, 14 августа. Он прошел на площади перед театром СурГУ. С полудня там были организованы спортивные соревнования, семь разных батутов, аниматоры, надувной дартс, машинки на радиоуправлении, аквагрим, мастер-классы, фуд-корт, а вечером перед широкой аудиторией выступили Оксана Ковалевская (группа «Краски»), Митя Фомин и Ханна. В завершении – снова салют. Как рассказывают организаторы, за день через площадь СурГУ прошло порядка 60 тысяч человек.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 18:36, просмотров: 55, комментариев: 0
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