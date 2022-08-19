Волонтеры объявили сбор на поиски сургутянина, пропавшего в октябре прошлого года

В Сургуте пройдут поиски Сергея Плешанова, который пропал в октябре 2021 года. Сбор на поиски объявили волонтеры отряда «Поиск Пропавших Людей – Югра».

«Место сбора - парковка возле магазина Леруа Мерлен (Югорский тракт, 34). Форма одежды - лес. С собой перекус и питье», - сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

50-летний Сергей Плешанов пропал вечером 23 октября 2021 года, когда ушел из общежития на ул. Маяковского, 39. В последний раз он вышел на связь с родственниками ночью 24 октября.