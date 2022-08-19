Инженер больницы Сургута предстанет перед судом за получение взятки

В Сургуте перед судом предстанет инженер по эксплуатации, обслуживанию и ремонту зданий и сооружений одной из больниц города. Он обвиняется в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый, наделенный полномочиями контроля за текущим и капитальным ремонтом объектов медучреждения, в ноябре – декабре 2020 года получил от одного из предпринимателей 44 тыс. рублей в качестве взятки за беспрепятственную приемку работ по государственному контракту на обслуживание и ремонт оборудования очистных сооружений.

«В сентябре 2021 года он при аналогичных обстоятельствах и за аналогичные действия получил от другого предпринимателя в качестве взятки 50 тысяч рублей, после получения которых задержан на месте происшествия», - отметили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый вину не признал, однако следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.